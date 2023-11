Palermo, scendono in strada e bloccano il traffico per un cambio di marcia

Cassonetti e spazzatura in viale Regione Siciliana, a Palermo, per bloccare il traffico in uscita dal capoluogo siciliano. La protesta è stata organizzata dopo il cambio dei sensi di marcia nella zona del cimitero di Santa Maria di Gesù. Una decisione che ha scatenato la protesta dei residenti. Sono intervenuti gli agenti di polizia e della municipale. Dopo circa un'ora il blocco è stato rimosso, ma il traffico è ancora caotico.