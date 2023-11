Siracusa - Licata, il derby è azzurro: il gol del 3 a 2 all'ultimo respiro (foto Cilmi)

La prova del 'nove' è superata per il Siracusa che fa soffrire gli oltre quattromila accorsi al ' De Simone'' per sostenere gli azzurri. E' finita 3 a 2 contro un Licata, ma idomo che per due volte aveva recuperato lo svantaggio. Per i ragazzi di Cacciola si tratta della nona vittoria di fila. Ma è stato un derby di grande sofferenza. Il Licata ben messo in campo ha venduto cara la propria pelle, ma il Siracusa, è riuscito a vincere all'ultimo respiro firmando il gol del successo in pieno recupero al 95' quando la partita sembrava incanalarsi verso il pareggio.

Se la 'Curba Anna' fa festa per un Siracusa deciso a non lasciare campo libero al Trapani che ha espugnato il campo della Reggina, tanta amarezza in cassa gialloblù. Il Licata ha dimostrato di avere un buon organico e di potere arrivare ai play off senza alcun problema.

Anche oggi in casa Siracusa si festeggia una doppietta, quella di Alma, che aveva sbloccato il risultato nel primo parziale.

La prima marcatura arriva al 23'. E' un capolavoro di Alma che scaglia una frecciata da 30 metri che si insacca all'incrocio dei pali della porta difesa da Valenti. Un eurogol a tutti gli effetti che fa esplodere la gioia dei tifosi locali. Il Licata, però, non soccombe e reagisce. Al 29' la solita ingenuità deil reparto difensivo dei padroni di casa. Calcio d'angolo dalla sinistra. Batte Murgia, Saito la tocca di quel tanto che basta e Orlando insacca alle spalle di Lamberti.

Si va al riposo sull'1 a 1.

Nella ripresa ci si aspetta una reazione rabbiosa del Siracusa che arriva al 55'. Ancora Giuliano Alma. Limonelli imbuca per Gozzo, chiuso solo per un attimo, palla che termina sui piedi di Alma, che con il mancino sinistro non può sbagliare.

I tifosi di casa sollecitano i propri beniamini a realizzare la terza rete, quella della sicurezza, ma è il Licata che al 73' trova il pareggio del 2 - 2. Punizione battuta da Murgia, Pino la spizza sul secondo palo e Minacori mette dentro a porta vuota.

Negli ultimi 10 minuti finali, la squadra di Cacciola si gioca il tutto per tutto. E' il 95': calcio d’angolo di Aliperta sul secondo palo, Sena arriva prima di tutti e fa 3-2. Esplode il “De Simone”.

Anche in questa domenica di Ognissanti un Siracusa che prosegue l'inseguimento al Trapani capolista, ma conferma i soliti limiti difensivi. O c'è qualcuno che non gira per il verso giusto, oppure è una difesa mal disposta in campo. Cacciola è in tempo per correre ai ripari.

FOTOSERVIZIO DI VALENTINO CILMI