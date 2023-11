Modica, Piazzetta Grimaldi da intitolare ad Annamaria Sammito: istanza con 3.000 firme

Intitolare la Piazzetta Grimaldi di Modica all'archeologa Annamaria Sammito, scomparsa prematuramente il 29 giugno del 2021. Le Associazioni Culturali VIA, Proserpina, Associazione delle guide turistiche di Ragusa - AGT RAGUSA, il Centro Studi sulla Contea di Modica e l’Ente Liceo Convitto hanno presentato al Sindaco di Modica, Maria Monisteri, e a tutta l’Amministrazione Comunale di Modica, la richiesta di intitolazione. "L’iniziativa - affermano associazioni ed enti - permetterà di ricordare l’instancabile operato della dottoressa Sammito e l’amore e l’impegno profusi nel corso della sua breve ma intensa carriera non solo in qualità di Archeologa ma anche di Assessore alla Cultura del Comune di Modica. L’intitolazione della piazzetta antistante la chiesa rupestre di San Nicolò Inferiore che tanto amava, contribuirà ad una crescita civica di tutta la comunità e preserverà la sua lezione. Le Associazioni di Modica sono ben consapevoli del fatto che la legge sulla toponomastica preveda e regolamenti il trascorrimento di 10 anni dalla morte dell’individuo in questione, e che la scomparsa improvvisa di Annamaria Sammito, all’età di 56 anni, sia avvenuta solo nel 2021. Tuttavia la stessa legge prevede l’ipotesi di una deroga nel caso di persone che si siano distinte per particolari benemerenze e che spetti alla Prefettura il compito di valutare eventuali richieste a tale merito. La richiesta di intitolazione è stata firmata da oltre tremila persone e comprende anche numerose testimonianze di amici e colleghi che l’hanno conosciuta ed amata. Tra i primi firmatari, l’Arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice. “Una donna educata secondo i principi cristiani che da sempre metteva in praticava, sia in prima persona attraverso l’opera di volontariato, sia partecipando alla vita comunitaria della parrocchia di Santa Teresa, sostenendo e incoraggiando l'importante azione che la Chiesa ha svolto e svolge per la crescita e la maturazione della comunità cristiana”, scrive l'Arcivescovo Lorefice.