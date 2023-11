Il Messina sconfito per 2 a 0 a Taranto nel recupero di serie C

Il Taranto supera l’ACR Messina per 2 a 0. Nel primo tempo i padroni di casa cominciano bene la partita e ne prendono presto in mano il controllo riuscendo a passare in vantaggio al 15′ grazie alla rete messa a segno da Bifulco, bravo a completare poi anche la doppietta personale che vale il raddoppio per i suoi al 22′. Gli ospiti faticano ed inseriscono Cavallo e Lia per Pacciardi e Polito al 29′.

Nel secondo tempo i biancoscudati s rientrano con più convinzione sul terreno di gioco sebbene non vadano oltre un tiro altissimo firmato da Firenze intorno al 50′. Nell’ultima parte dell’incontro i rossoblu sfiorano il tris al 61′ con Zonta e nel finale Vannucchi spegne le speranze avversarie con una bella parata su Emmausso al 90’+2′. I tre punti guadagnati quest’oggi consentono al Taranto di portarsi a quota 20 nella classifica del girone C della Serie C mentre l’ACR Messina resta fermo ad 11 punti.