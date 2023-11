Volley Modica, altra sconfitta: a Napoli "ko" in tre set

Quantware Napoli 3

Avimecc Volley Modica 0

Parziali: 25/19, 25/21, 25/22

Quantware Napoli: Quarantelli, Saccone 8, Starace 18, Leone, Vincenzo Calabrese 1, Cefariello 16, Sulista 6, Montò, Piccolo, Ardito (L1), n.e: Monda (L2), Malanga, Martino. All. Sergio Calabrese; Ass. Francesco Pagliuca.

Avimecc Volley Modica: Raso 6, Di Franco 10, Capelli 4, Putini 2, Chillemi 8, Cascio, Buzzi 5, Tidona, Spagnol 11, Nastasi (L1), Lombardo (L2),n.e: Turlà, Italia, Giudice. All. Enzo Distefano; Ass: Salvo Nicastro.

Arbitri: Alberto Dell'Orso di Pescara e Marco Pazzaglini di Roma.

Sconfitta esterna per l'Avimecc Volley Modica che al “PalaSiani” si arrende in tre set alla quotata Quantware Napoli. Un match in cui i ragazzi di Enzo Distefano hanno provato a lottare contro il sestetto partenopeo che si è dimostrato tra i più in forma del campionato di serie A3 e soprattutto capace di sfruttare i momenti di pausa dei biancoazzurri modicani nei momenti topici dei tre parziali che per tutti i 96' di gioco hanno avuto quasi sempre lo stesso andamento con i padroni di casa sempre in vantaggio e i modicani costretti a inseguire.