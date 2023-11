Commemorazione dei defunti, 'Un fiore per tutti' a Rosolini

Si rinnova a Rosolini l'iniziativa “Un fiore per tutti” in occasione della commemorazione dei defunti. Per il terzo anno consecutivo 'Un fiore per tutti' non si ferma per l’impegno dei fratelli Cavarra della GiVi Laborer srl, con il supporto della Misericordia e dell’amministrazione comunale con lo scopo di portare un fiore nelle tombe dei defunti dimenticati.

"Un fiore per tutti” – affermano i promotori - offre l’occasione che permette ad ogni cittadino di poter portare un fiore sulla tomba di qualcuno che è solo. Deporre un fiore o accendere un lumicino è un segnale di rispetto e di dignità, un ricordo che ogni persona merita. Non perdiamo l’occasione di onorare la memoria dei nostri Cari defunti". Così il sindaco Giovanni Spadola stamane al camposanto, accompagnato dal comandante della municipale, Salvo Latino:"Siamo molto felici di aver aderito come amministrazione Comunale a questa bellissima tradizione. Dico sempre che nel nostro camposanto ci sono le nostre origini e la nostra memoria".