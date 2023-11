Preso mentre cede una dose a una cliente: arrestato a Palermo

I carabinieri della compagnia San Lorenzo hanno arrestato un 30enne, palermitano, accusato detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. I militari della stazione di San Filippo Neri, hanno colto in flagranza lo spacciatore mentre stava cedendo la sostanza stupefacente ad una cquirente nel quartiere Zen di Palermo. Il giovane infatti, è stato sorpreso intento a recuperare la dose nascosta sotto una mattonella, ricevendone in cambio il denaro. I carabinieri sono quindi intervenuti bloccando sia ilp usher che il cliente. La perquisizione ha consentito di rinvenire oltre 50 dosi di hashish più diversi involucri contenenti marjuana e 100 euro in banconote. Il compratore è stato segnalato quale assuntore alla locale Prefettura. L'arresto è stato convalidato e il gip ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.