Medio oriente, 3 dell'Ong di Palermo arrivati in Egitto: evacuati da Gaza

Ci sono anche il capo missione del Ciss, Jacopo Intini, e la responsabile di area Ciss, Amal Khayal, tra gli operatori stranieri e cittadini palestinesi con doppia cittadinanza per i quali, dopo 26 giorni di guerra, e' stata concordata una breve apertura del valico di Rafah per consentire la loro uscita insieme agli 81 palestinesi gravemente feriti per la prestazione di cure urgenti in Egitto. "La decisione di uscire dalla Striscia di Gaza e' stata molto sofferta, ma necessaria", dice Sergio Cipolla, presidente del Ciss - Cooperazione internazionale sud sud. "Il nostro ruolo, in quanto Ong, e' quello di stare al fianco della popolazione, ma le condizioni drammatiche sul campo non ci consentono l'operativita'". "In nessun caso possiamo considerare questa una vittoria", afferma Valentina Venditti, responsabile Medio Oriente del Ciss, "nostri operatori e operatrici Ciss all'interno della Striscia di Gaza sono ancora a rischio cosi' come tutta la popolazione. Il sistema sanitario e' al collasso e il ministero della salute oggi ha annunciato che, entro poche ore, i generatori all'interno degli ospedali inizieranno a spegnersi per mancanza di carburante impedendo, di fatto, di curare gli oltre 22 mila feriti all'interno della Striscia. I morti causati dai bombardamenti israeliani sono piu' di 8.500 tra cui piu' di 3500 bambini e bambine". "Non ci siamo mai fermati durante questi giorni e non ci fermeremo adesso. Il Ciss, con il prezioso contributo di Jacopo e Amal, del nostro staff e dei nostri partner a Gaza continuera' a lavorare al fianco della popolazione palestinese", conclude Sergio Cipolla.