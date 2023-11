Liberata in Arabia hostess trevigiana arrestata per hashish

"Mi hanno appena informato che Ilaria De Rosa , la giovane assistente di volo di Resana (Treviso) arrestata in Arabia Saudita nel maggio scorso, è stata espulsa ed imbarcata sul volo Gedda-Roma della Saudia Airlines, con arrivo a Roma alle 13.40 locali".

Lo riferisce il senatore veneto Pierantonio Zanettin (FI).

La donna, arrestata per il possesso di una piccola quantità di stupefacenti, secondo fonti locali sembra però non prossima a rientrare nella sua residenza in Veneto.

Ilaria De Rosa, 24 anni di Resana, in provincia di Treviso,si trovava in carcere a Gedda. Assistente di volo per la compagnia lituana Avion Express, era stata arrestata il 5 maggio scorso durante una festa in una villa con addosso - secondo l'accusa - una modica quantità di hashish. Un'accusa che la giovane ha sempre respinto e dalla quale era stata scagionata anche dai tre amici che quella sera erano con lei.