Forze armate, la Guardia costiera incontra gli studenti del 'Rizza'

La Capitaneria di porto – Guardia costiera di Siracusa ha incontrato gli alunni dell’Istituto Superiore “A. Rizza” e dell’Istituto Comprensivo “S. Lucia” in vista della giornata dell’Unità d’Italia e delle Forze Armate che si festeggerà il prossimo 4 Novembre. Agli studenti sono stati illustrati i principali accadimenti storici che hanno portato all’Unità d’Italia ed i valori etici e morali che rappresentano le Forze Armate, soffermandosi sui compiti che gli uomini e le donne del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera sono chiamati quotidianamente a compiere in aderenza alle normative vigenti.

Gli studenti hanno dimostrato un notevole interesse, interagendo attivamente e ponendo domande interessanti in merito alle tematiche trattate.

Questi primi incontri fanno da volano ad una programmazione più ampia che vedrà coinvolta la Capitaneria di porto di Siracusa durante tutto l’anno scolastico, al fine di instaurare un filo diretto con gli studenti.