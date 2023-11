Elezioni, il M5s smentisce accordi a Bagheria con 'Sud chiama Nord'

"Alcune testate giornalistiche riportano oggi la notizia di un presunto accordo politico a Bagheria che vedrebbe il M5S protagonista di una nuova coalizione politica con Sud Chiama Nord e Rete Civica. In qualità di coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle di Palermo non ho siglato accordi a Bagheria.

La linea politica del Movimento 5 Stelle prevede di valutare di volta in volta sul territorio possibili coalizioni con quei gruppi politici, movimenti e liste civiche che possono condividere un percorso coerente con i valori del M5S. Per quanto riguarda Bagheria, in vista delle prossime elezioni, parleremo certamente con chi ha a cuore le sorti della città per costruire un percorso comune, ma ribadiamo che ad oggi non c’è nulla di concreto e non è stato siglato alcun accordo”. La nota è firmata dal coordinatore pentastellato, Steni Di Piazza.