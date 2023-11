Varchi (Fdi): i cimiteri di Palermo dopo anni di incuria tornano puliti

"Abbiamo sempre creduto che il rispetto per i defunti misuri il grado di civiltà di una comunità. Oggi i cimiteri palermitani tornano puliti, fruibili e soprattutto liberi dalla vergogna delle decine di bare ammassate negli anni precedenti. Un impegno preso e mantenuto con i cittadini". Lo dice Carolina Varchi, deputato palermitano di Fratelli d'Italia. "Ci rendiamo conto - aggiunge - che restituire alla cittadinanza cimiteri in condizioni dignitose non debba rappresentare un'eccezione. Ma non possiamo nemmeno dimenticare che questo ritorno alla normalità è stato possibile solo grazie a un lavoro incessante del Sindaco, alla creazione di una struttura commissariale e all'aiuto del governo Meloni e de lministro Nello Musumeci in particolare. La nostra amministrazione ha dovuto rimediare, nelle migliori delle ipotesi, ad anni di pressappochismo, incuria e superficialità.Ma quest'anno restituiremo ai palermitani luoghi decorosi per rinnovare una tradizione - conclude Varchi - che è alla base della nostra civiltà e della nostra identità".