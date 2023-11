Powerlifting, il modicano Dario Sparacino a Manchester si laurea campione del mondo della Federazione WPC categoria 82, 5 kg

Prestigioso risultato per l'atleta modicano Dario Sparacino: si è laureato campione del mondo di Powerlifting della Federazione WPC categoria 82,5 Kg. Le gare si stanno svolgendo a Manchester, nel Regno Unito, al "Pendulum Hotel and Conference Centre". Dario Sparacino ha già vinto diverse manifestazioni in campo internazionale. L'atleta modicano gareggerà anche domenica prossima, 5 novembre, nella specialità Deadlift. Anche in questo caso il 30enne neo campione del mondo potrebbe prendersi un'altra grande soddisfazione.

Il powerlifting si distingue dal sollevamento pesi principalmente per il tipo di esecuzione dell'esercizio: nella pesistica tradizionale un atleta solleva un bilanciere dal pavimento sopra la sua testa, nel powerlifting invece i movimenti sono più corti e quindi i carichi sono molto più elevati. Nonostante in entrambe le discipline sia molto importante la forza muscolare, il sollevamento pesi richiede un'ottima tecnica insieme ad una rapidità di esecuzione fondamentale per la riuscita dell'esercizio; nel powerlifting, oltre allo sviluppo di un'ottima tecnica, ci si concentra più sulla forza pura e richiede un'incredibile resistenza allo sforzo.