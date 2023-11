Catania, tatuava con l'inchiostro scaduto: più di 11 mila euro di multa

Nei scorsi giorni la polizia, nelle zone di Cibali e di San Giovanni Galermo in provincia di Catania ha controllato un negozio di tatuaggi pubblicizzato sui social che è risultato totalmente abusivo e privo di ogni misura igienico-sanitaria. I poliziotti hanno riscontrato l’utilizzo di inchiostri privi di tracciabilità, taluni anche scaduti, su un cliente che stava per essere tatuato proprio nel momento in cui gli agenti sono entrati nel negozio: l’opera del tatuatore abusivo è stata, quindi, immediatamente interrotta e gli inchiostri sono stati sequestrati, insieme al resto dell’attrezzatura. L’immobile è stato sequestrato ed il titolare è stato indagato in stato di libertà per i reati di esercizio abusivo di una professione e per la gestione illegale di rifiuti speciali (tra cui anche aghi sporchi di sangue), che sono stati posti sotto sequestro, in quanto non idoneamente smaltiti. Inoltre i poliziotti, insieme a personale della polizia Locale, hanno contestato la mancanza di Scia e la mancata iscrizione al registro delle imprese artigiane, sanzionando il negozio per un totale di 11.582 euro.

La polizia ha anche controllato 9 veicoli, 33 persone e 6 esercizi commerciali e sono state accertate numerose sanzioni al codice della strada. Sono stati 4 tra fermi e sequestri di moto, i cui conducenti circolavano senza patente per non averla mai conseguita, oppure con il mezzo senza assicurazione o per il mancato uso del casco. Durante i controlli su strada, inoltre, in via Fratelli Gualandi, nel quartiere San Giovanni Galermo, un uomo è stato trovato in possesso di due involucri di marjuana e, oltre alla segnalazione, gli è stata ritirata la patente per 30 giorni.Sono stati anche controllati alcuni pregiudicati, tra cui due, al momento sottoposti alla misura di prevenzione dell’avviso orale, si trovavano in compagnia di altri pregiudicati: per tale motivo, sono stati segnalati alla Divisione Anticrimine della Questura per aver violato la prescrizione, imposta con la misura, di non frequentare altre persone con pregiudizi penali. Successivamente, a seguito di intervento in abitazione, gli agenti del Commissariato Nesima hanno indagato in stato di libertà 2 persone che occupavano abusivamente diversi appartamenti di proprietà dell’Istituto Autonomo Case Popolari.