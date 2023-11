Messina, De Luca:" Il Ponte Salvini? E' un bluff, è senza coperture certe"

"Dopo che abbiamo smascherato il progetto del Ponte di Salvini, il governo ha fatto un passo indietro e non prenderà i soldi per finanziare l'opera dal Fondo di Sviluppo e Coesione. Ma quello che adesso leggiamo sul testo della manovra in merito al presunto finanziamento del ponte sullo Stretto rasenta il ridicolo". Ad affermarlo in una nota è il leader di 'Sud chiama Nord' Cateno De Luca. "È vero - aggiunge - che sono state indicate le somme di circa 11,6 miliardi per finanziare da qua al 2032 il Ponte, soldi che comunque non basterebbero, ma appare surreale e da dilettanti, il metodo. In pratica, il governo, sotto dettatura di Salvini, indica i fondi a debito, che ad oggi il governo non ha in cassa, tanto che lo stesso governo intima al ministero deiTrasporti ogni anno di spiegare dove intende trovare le risorse per finanziare proprio il ponte. Si legge nel testo ufficiale:'nelle more dell'individuazione atte a ridurre l'onore a carico del bilancio dello Stato'. Aggiungendo inoltre che 'entro il 30 giugno di ogni anno il ministero delle infrastrutture presenta informativa al CIPESS sulle iniziative intraprese ai fini del reperimento di fonti di finanziamento diverse da quelle a carico del bilancio nazionale a copertura dei costi di realizzazioned ell'opera'". "Insomma - prosegue Cateno De Luca - lo Stato italiano ha firmato una 'cambiale in bianco' per soddisfare i desideri di Matteo Salvini, senza avere le coperture dedicate e senza sapere se mai le troverà. Inoltre dovrebbero spiegarci perché nella manovra vengono indicati 11,6 miliardi, mentre in un allegato del Def le somme che sarebbero destinate al progetto sarebbero14,6 miliardi. A questo si aggiunge che considerando la 'revisione dei prezzi' per le opere pubbliche pluriennali, il Ponte come minimo nel 2032 avrà un costo di almeno 20 miliardi. Questo viene considerato dal governo? Ultima domanda: Giorgetti o Salvini potrebbero indicarci invece da dove verranno prelevati gli oltre 20 miliardi che serviranno a realizzare la fantomatica linea ad alta velocità che dovrebbe collegare Salerno a Reggio Calabria e Messina a Palermo? Ancora una volta questo governo prende per i fondelli gli italiani, si tratta dell'ennesima farsa", conclude.