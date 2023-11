Rissa a Floridia in pieno giorno: ragazzo in ospedale con il naso spaccato

Ci sono volute due pattuglie dei carabinieri per fermare una rissa scoppiata all'ora di pranzo a Floridia. Una decina di giovani si sono fronteggiati a calci e pugni in via Marina di Melilli a pochi passi dal piazzale della Protezione civile. Se le sono date di santa ragione e qualcuno ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine per evitare conseguenze ben più gravi. In pochi metri quadrati sembrava di essere in un ring. Non si conoscono, però, le cause che avrebbero fatto scoppiare la rissa, Insieme ai carabinieri è pure arrivata un'ambulanza del 118 che ha trasportato un ragazzo all'ospedale Umberto I° di Siracusa con il naso sanguinante . Soltanto verso le 14 è stata ristabilita la calma, mentre i militari dell'Arma hanno avviato indagini per scoprire la cause che hanno provocato la rissa.