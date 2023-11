Ospedale di Ragusa, Calabrese e Chiavola (PD): sollecitare il completamento più che il bar

“Certo il punto ristoro all’interno dell’Ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa è un servizio utile per diverse utenze della struttura, ma non sarebbe meglio occuparsi, invece, del completamento del nosocomio?”. È la domanda che i componenti del Gruppo del Partito Democratico al Consiglio comunale di Ragusa, Peppe Calabrese e Mario Chiavola, rivolgono all’amministrazione comunale e ai vertici dell’Azienda Sanitaria Provinciale, dopo che due consiglieri di maggioranza si sono mobilitati nelle ultime settimane per avere notizie in merito al bando per il nuovo punto ristoro dell’Ospedale. Servizio esistente all’apertura del nosocomio, ma chiuso dopo poco tempo. “Vogliamo ricordare - dicono Chiavola e Calabrese - che la posa della prima pietra del Giovanni Paolo II è stata a novembre del 2005, l’inaugurazione a fine ottobre del 2018. Perfino l’ex presidente della Regione Musumeci provò vergogna nel tagliare il nastro inaugurale dopo 13 anni di lavori, parlando di “ tempi inconcepibili” per una struttura di tale importanza. Tutto ciò tra intoppi burocratici, indagini, comitati di protesta e finanziamenti recuperati (come gli ultimi 8milioni messi dal Governo Crocetta), ma c’è un dato che rischia di cadere nel dimenticatoio: l’Ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa è incompleto!”.

“Ci fa piacere che alcuni consiglieri comunali di maggioranza, anche se vicini a Cuffaro, si diano da fare per la riapertura del punto ristoro - continuano i due - ma davvero si può pensare che possa essere una questione da portare avanti come una battaglia politica di peso"?