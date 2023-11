Turismo, il ponte di Ognissanti: il 70% delle camere d'hotel occupate a Siracusa

Il ponte di Ognissanti conferma la tenuta delle presenze turistiche a Siracusa, facendo registrare un dato medio di occupazione delle camere d'albergo che si attesta al 70%. A fornire i dati è Confindustria Siracusa. "Per il turismo alberghiero - afferma la presidente della Sezione Turismo ed eventi Patrizia Candela - si conferma la tendenza complessivamente positiva registrata negli ultimi mesi e questo dato appare tanto più significativo considerato che la distribuzione in calendario di questa festività, quest'anno, è meno favorevole rispetto al 2022''. Anche il mercato internazionale conferma l'attenzione verso la provincia Siracusana "con una crescita che si attesta intorno al più 5% rispetto allo scorso anno''. A trainare la crescita è soprattutto Siracusa dove il dato medio di occupazione delle camere si attesta intorno al 70%. "Grazie al bel tempo e alle città d'arte della nostra provincia - sottolinea Candela - resta alta l'attenzione dei viaggiatori stranieri verso le nostre destinazioni, soprattutto da parte dei turisti provenienti dall'area dollaro dove il cambio è particolarmente favorevole. Questo ponte - conclude - sarà un buon indicatore per comprendere le dinamiche di mercato che caratterizzeranno il prossimo futuro".