Pallanuoto, l'Ortigia scivola in Coppa: vince il Primorak Kotor per 14 - 9

Sconfitta casalinga, sia pur alla piscina Nesima a Catania, per l'Ortigia Siracusa che è stata battuta dai montenegrini del Primorac Kotor per 14-9 nella terza giornata della fase a gironi della Euro Len Cup.

La squadra di Stefano Piccardo parte bene ottenendo il possesso del pallone in avvio e portandosi in vantaggio, ma non può nulla contro il ritorno degli avversari che riescono anche a ribaltare la situazione prima del gol dei padroni di casa che chiude la prima frazione di gioco sul 2-2.

Nella seconda frazione il Primorac Kotor prova ad allungare e ci riesce, ma senza scrollarsi di dosso l'Ortigia che riesce ad andare al riposo lungo sul risultato di 7-5 per gli ospiti.

Nel terzo tempo la situazione di equilibrio sembra ristabilita, ma è nell'ultima frazione di gioco che i montenegrini affondano i colpi prendendo il largo e chiudendo la partita sul 14-9.