Tempesta Ciaràn in Francia: un morto e 16 feriti

E'di un morto e 16 feriti, tra cui sette pompieri, il bilancio del passaggio della tempesta Ciaràn in Francia: è quanto emerge dagli ultimi annunci fatti dal ministro francese dell'Interno.

Gérald Darmanin, che ha parlato anche di un ferito grave a Roubaix, nel nord del Paese. "Malgrado l'intensità di questa tempesta abbiamo limitato i danni umani", ha sottolineato Darmanin. Questa mattina era stata annunciata la notizia dell'autotrasportatore morto per la caduta di un albero contro la cabina del suo Tir nel dipartimento dell'Aisne.

Circa 1,2 milioni di case sono rimaste senza elettricità questa mattina nel nord-ovest della Francia, di cui 780.000 in Bretagna, dopo il passaggio della tempesta, con raffiche di vento che hanno superato i 170 chilometri orari: lo ha annunciato il gestore della rete Enedis. La tempesta Ciaran "ha causato gravi danni alla rete pubblica di distribuzione elettrica nel nord-ovest del Paese", ha dichiarato Enedis in un comunicato.