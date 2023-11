Settantacinque migranti arrivati nel porto di Roccella Ionica

Proseguono nel porto di Roccella Ionica gli sbarchi di migranti che avvengono nonostante le condizioni meteo-marine tutt'altro che buone. Solo negli ultimi undici giorni si sono verificati sei arrivi di profughi per un totale di circa cinquecento persone di varie nazionalità. L'ultimo, il 55mo dall'inizio dell'anno per un totale di cinquemila persone giunte nel solo Porto di Roccella Ionica, siè verificato nel tardo pomeriggio di oggi. Al termine di un'operazione di soccorso in mare effettuata al largo dalla costa calabrese dalla Guardia costiera roccellese, nello scalo sono giunti 75 migranti di nazionalità afghana. Tra loro trenta uomini, ventidue donne, 18 bambini e un minore non accompagnato. Quando, nel corso della mattinata, sono stat iindividuati in mare dai militari della Guardia costiera, i migranti si trovavano a bordo di una piccola barca a vela localizzata a circa 35 miglia dalla costa.