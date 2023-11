Pallamano, i convocati per stage maschile Giochi delle Isole 

Si terrà il prossimo 5 novembre dalle 9,30 alle 13,30 presso il Palazzetto dello sport di Enna bassa, convocato dal tecnico federale regionale Mario Gulino un stage di allenamento di atleti nati negli anni 2008-2009 in vista della partecipazione ai Giochi delle Isole 2024.

“Abbiamo avviato una importante programmazione che prevede quasi contestualmente sia l’attività in vista dei Giochi delle Isole, del 2024 al maschile e del 2025 al femminile, sia per per il Trofeo delle Province, - commenta il presidente del Comitato regionale Sicilia Figh Sandro Pagaria - considerando che è un lavoro che interessa i nati per il 2008-2009-2010 e per il Trofeo delle Province i nati 2010-2011 al maschile e 2011-2012 al femminile i nati negli anni, stiamo coinvolgendo in questo grande lavoro giovanile diverse centinaia di atleti e atlete di quasi tutte le società siciliane.

Due progetti coerenti tra li loro in prospettiva ai nostri appunti sportivi. Ci sarà sicuramente tanto da lavorare - continua Pagaria - ma abbiamo coinvolto il giusto prototipo del settore tecnico siciliano e siamo convinti che nel medio termine raccoglieremo i frutti di questo lavoro”.

Questo l’elenco dei convocati da parte del selezionatore tecnico regionale Mario Gulino

ROMANO ANTONINO - VILLAUREA

CANNIZZARO SALVATORE - VILLAUREA

SUMMA SAMUELE - IL GIOVINETTO

DE VITA DARIO - IL GIOVINETTO

LENTINI GABRIELE - IL GIOVINETTO

GENTILE VINCENZO - IL GIOVINETTO

FRISCO PIETRO - IL GIOVINETTO

PARRINELLO ANDREA - IL GIOVINETTO

BENSOLTANA ATIF - IL GIOVINETTO

PANICOLA ANTONINO - PALL. MARSALA

MATTARELLA GIOVANNI - PALL. MARSALA

ESPOSITO CRISTIAN - PALL. MARSALA

LAUDICINA ALESSIO - PALL. MARSALA

DI MAURO MATTEO - PALL. MARSALA

DI GIOVANNI SALVATORE - PALL. MARSALA

ALFANO KEVIN - GIRGENTI

AGNETTA CHRISTIAN - CUS PALERMO

ALFANO DANIELE - CUS PALERMO

ALFANO EMANUELE - CUS PALERMO

GIUFFRIDA EMANUELE - CUS PALERMO

PROVENZANO GIOELE - CUS PALERMO

RODRIGUEZ ALVARADO - MODICA

PARISI ASSENZA ANDREA - MODICA

CANNIZZARO ALESSANDRO - ANTONIO MODICA

CALVO GABRIELE - ALBATRO

CAVALLARO ANGELO - ALBATRO

FICARA PIETRO - ALBATRO

FISICHELLA DOMENICO - ALBATRO

LAUDANI GIULIO - ALBATRO

PISANA ALESSIO - ALBATRO

SCOLLO ANDREA - ALBATRO

SORTINO DAVIDE - ALBATRO

CAMPIONE DAMIANO - TH MASCALUCIA

LONGO ETTORE - TH MASCALUCIA

LI ROSI CRISTIAN - NEW H MASCALUCIA

ZANGIACOMI RICCARDO - NEW H MASCALUCIA

MASCALI LORENZO - ARETUSA

ZIVILLICA LUCA - ARETUSA

GIUFFRIDA RICCARDO - ARETUSA

DI MARTINO ANDREA - ARETUSA

DELLA BINA LORENZO - ARETUSA

D’ALBERTI DANIELE - ARETUSA