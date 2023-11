Siracusa, nel cuore di Ortigia fine settimana con un evento enogastronomico

Tre giorni ad alta intensità golosa in compagnia di una talentuosa chef siciliana in un giardino nel cuore di Ortigia. Questo in estrema sintesi è The good Food in the right Moon, l'evento pensato ed organizzato dal giornalista enogastronomico Damiano Chiaramonte e dalla manager di eventi Elisabetta Mariani negli spazi di Vistrò, luogo di esperienze gourmet ed art gallery, in via Tommaso Gargallo 24 a Siracusa.

Protagonista di questa esperienza sarà Azzurra D'arpa, in arte AzzurraMasterchef, l'ex croupier palermitana che si è distinta per essere stata una delle protagoniste di spicco dell'edizione numero 10 della fortunata trasmissione di SkyUno