Modica, incontro alla Biblioteca comunale sui progetti di contrasto al disagio giovanile

Venerdì 10 alle ore 18, nei locali della Biblioteca comunale Salvatore Quasimodo di Modica, incontro di presentazione della linea di intervento che ha come obiettivo la selezione di progetti per favorire l’inclusione sociale e scolastica dei giovani e contrastarne il disagio e per favorire percorsi educativi di crescita e consapevolezza dei giovani, con l’acquisizione di competenze in ambito artistico e/o sportivo, valorizzando anche gli spazi cittadini destinati all’aggregazione

L’invito alla partecipazione è alle associazioni giovanili costituite da almeno 36 mesi alla data del 19 ottobre 2023 con sede legale e/o operativa in Sicilia, composte per oltre il 50% da giovani sotto i 36 anni.

All'incontro saranno presenti l'assessore alle Politiche Sociali ed Educative, Chiara Facello, e l'assessore alle Politiche Giovanili, Samuele Cannizzaro.