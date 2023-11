Catania, più di 2.000 euro di multe a parcheggiatori abusivi

Controlli straordinari a tappeto dei Carabinieri nel centro storico e sul lungomare di Ognina, per contrastare l’illegalità diffusa.

Oltre 30 Carabinieri del Comando di Catania Piazza Dante e della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento “Sicilia”, coordinati dalla Centrale Operativa, di propria iniziativa secondo le direttive emanate dal Comando Provinciale di Catania, hanno intensificato le attività di prevenzione dei reati nelle zone centrali e lungo il litorale della città, con l’obiettivo ulteriore di contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi, quest’ultima attività anche con il supporto della Polizia Locale.

In particolare, in via Beato Bernardo e in via San Giovanni li Cuti, sono stati sorpresi 4 uomini, dai 25 ai 50 anni, mentre stavano chiedendo denaro ai conducenti intenti a parcheggiare le loro auto negli appositi stalli. Per loro sono scattate sanzioni per complessivi 2.160 €, tuttavia qualora qualche automobilista riferirà di essere stato minacciato di danni al veicolo nel caso di mancato pagamento, questi ultimi potrebbero essere indagati per il reato di estorsione.