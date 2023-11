Floridia, evade col braccialetto elettronico: preso, ritorna ai domiciliari

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Siracusa hanno arrestato un pregiudicato floridiano per evasione.

Il 22enne, dopo essere stato arrestato lo scorso agosto per furto aggravato ai danni di un’attività artigianale e già evaso lo scorso mese, era stato sottoposto agli arresti domiciliari con “braccialetto elettronico”.

I militari, ricevuto l’allarme del braccialetto elettronico segnalato dalla Centrale Operativa, hanno raggiunto l’abitazione dell’uomo che, giunto poco dopo, non è stato in grado di fornire alcuna giustificazione circa l’allontanamento dal luogo di detenzione.

Per tale ragione, è stato arrestato e, dopo le formalità di rito, nuovamente ricondotto ai domiciliari, come disposto dall’Autorità giudiziaria aretusea.