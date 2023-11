Modica, ambiente. Firmato il protocollo d'intesa tra il Comune e Plastic Free

E’ stato firmato stamattina, nella stanza del Sindaco, Maria Monisteri, il protocollo d’intesa tra il comune di Modica, rappresentato dal suo primo cittadino e Plastic Free OdV Onlus, rappresentata dal suo referente provinciale, Graziano Accetta.

“Come comune di Modica – ha dichiarato il Sindaco, Maria Monisteri, subito dopo la firma del protocollo – vogliamo valorizzare la tutela ambientale attraverso le iniziative di Plastic Free e collaboriamo con l’associazione per creare una maggiore consapevolezza dei nostri concittadini nel preservare l’ambiente dall’inquinamento da plastica. La firma di questo protocollo, è un canale di comunicazione diretto, per migliorare Modica dal punto di vista ambientale. Il protocollo di oggi, è la pietra miliare verso il riconoscimento del nostro come Comune Plastic Free”

“E’ un riconoscimento nazionale che otterremo attraverso appuntamenti pubblici di pulizia di ambienti della città da plastica e rifiuti non pericolosi, campagne di sensibilizzazione nella scuola e on line anche attraverso i social, stand e gazebo di informazione. Nel concreto – spiega l’assessore all’Ecologia, Samuele Cannizzaro – abbiamo già promosso attività di salvaguardia del territorio attraverso il recepimento di segnalazioni di abbandoni illeciti di rifiuti. Siamo pronti a recepire le segnalazioni dei referenti locali di Plastic Free e offriremo il nostro patrocinio gratuito alle attività dell’associazione. Il protocollo, ha durata 5 anni”.

Alla firma di oggi, erano presenti il Sindaco, Maria Monisteri, l’Assessore all’Ecologia, Samuele Cannizzaro, Dario Modica, referente tecnico del comune di Modica per le ‘bandiere’, Enza Di Rosa, responsabile dell’Ufficio Ecologia del comune di Modica, Graziano Accetta, referente provinciale Plastica Free e Giuseppe Manenti, associazione Plastic Free.