La Capitaneria sequestra a Siracusa 60 chili di 'Tonno - alalunga': multe

Operazione della Capitaneria di Porto in Sicilia orientale. L’obiettivo principale dell’operazione è stato quello di verificare, in questo periodo dell’anno, il rispetto del divieto della pesca e della commercializzazione del “Tonno Alalunga” e, in generale, del contrasto alla cattura e vendita di esemplari sottomisura, sempre vietato.

La Capitaneria di porto – Guardia Costiera - di Siracusa, nell’ambito della propria giurisdizione, a seguito dell’intensa attività di controllo ha elevato 15 sanzioni di natura amministrativa per un importo complessivo di oltre 23.474 euro, e sottoposto a sequestro più di 60 kg di prodotto ittico che, a seguito degli accertamenti sanitari a cura dei veterinari delle competenti ASP locali, sono stati destinati in beneficienza ad Istituti caritatevoli. In altri casi, il prodotto ittico dichiarato non idoneo al consumo umano, è stato avviato a smaltimento.