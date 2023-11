Calcio, la serie D cambia volto dopo il ritiro del Lamezia: il Siracusa scende al terzo posto

Cambia tutto nel girone I della serie D dopo il ritiro de Lamezia Terme. La Lega ha annullato le partite della squadra lametina togliendo punti alle squadre che avevano fatto risultato contro i gialloblù. Per quanto concerne il calendario invece, stabilito che la squadra che avrebbe dovuto sfidare il Lamezia sarà costretta a riposare. Quindi, ad ogni turno, due squadre si fermeranno. Domenica, oltre al Ragusa, stop forzato per il Canicattì. Il 12 novembre stop per il Trapani e il Licata, il 26 si ferma la Vibonese.

Con il ritiro del Lamezia Terme vanno a perdere punti tutte le squadre che avevano vinto o pareggiato le rispettive gare contro la squadra lametina, tra cui la stessa Reggio Calabria. Il Siracusa scende al terzo posto a 25, indietreggiano anche Igea Virtus a 14, Portici a 6 e Gioiese a 4.

Inoltre verrà retrocessa direttamente solo la squadra classificatasi al 18esimo posto.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA:

TRAPANI 30

VIBONESE 27

SIRACUSA 25

CITTA' SANT'AGATA 18 (tre punti in meno subjudice)

LICATA 18

REAL CASALNUOVO 15

AKRAGAS 15

IGEA VIRTUS 14

CANICATTI' 14

RAGUSA 14

ACIREALE 13

REGGIO CALABRIA 12 (tre punti in più subjudice)

SANCATALDESE 12

LOCRI 8

PORTICI 6

SAN LUCA 5*

GIOIESE 4

CASTROVILLARI 3

*San Luca un punto di penalizzazione