Calcio, caos in serie D: il Lamezia si ritira dal campionato e l'Acireale esonera il tecnico

Si chiude una settimana intensa in Serie D, caratterizzata dal turno infrasettimanale che ha rimescolato le carte in vari gironi. Ma è una settimana caratterizzata anche dalla rinuncia del Lamezia Terme (girone I) a proseguire la stagione: frizioni cittadine hanno indotto la dirigenza a mollare, con la D che si ritrova ad avere di nuovo un girone a 18 squadre e con l'ennesima brutta figura per il calcio italiano.

Una notizia ha scosso il gruppo: la rinuncia del Lamezia Terme di voler proseguire la stagione, con la società che ha spiegato in un breve comunicato di aver deciso di ritirare la squadra dal campionato. Questioni che non hanno a che vedere con l'aspetto tecnico, ma solo con l'impossibilità di dar vita a un progetto che inglobasse più realtà della zona, tale da aver convinto la dirigenza a mollare. Svincolo automatico per 32 giocatori e addio a una protagonista del torneo, che di fatto torna a 18 squadre (e chissà che tra un po' non venga riformulato il calendario, almeno nel girone di ritorno).

Tornando alle questioni calcistiche, la decima vittoria di fila del Trapani, arrivata in casa della Fenice Amaranto (da condannare solo gli episodi di violenza avvenuti fuori dallo stadio), ha ribadito quel che si sapeva, cioè che gli amaranto sono la squadra da battere in tutto e per tutto. L'undicesima affermazione passa per la gara con l'Acireale, che nelle scorse ore ha esonerato Fabio De Sanzo, e che non ha comunicato ancora il nome del suo successore. Va da sé che il Siracusa resiste in scia (a -2): dopo l'incredibile vittoria in rimonta sul Licata, la trasferta in casa della Gioiese potrebbe riservare altre insidie. Anche la Vibonese non vuol mollare l'osso: -3 dal Trapani, reduce da un 3-2 sulla Sancataldese e attesa dalla gara casalinga con la Nuova Igea Virtus per provare a non perdere contatto. Crisi nera all'Akragas, che in trasferta prende scoppole senza ritegno: in casa con la Sancataldese i pericoli non mancheranno. Dopo aver raccolto un punto in tre gare, La Fenice Amaranto a Castrovillari ha la possibilità di ripartire, sebbene le questioni di vertice siano ormai affare d'altri.