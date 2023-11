Autista di un bus schiaffeggiato a Catania per una mancata precedenza

Aggredito a Catania l'autista di un bus dell'Amt per una mancata precedenza. Sul posto, dopo la chiamata d'emergenza, gli agenti delle Volanti hanno identificato la vittima che ha raccontato che, poco prima, un individuo, a bordo di una moto, a causa di diverbio in ordine a precedenza nel traffico, aveva affiancato l'autobus, temporaneamente fermo, e, attraverso il finestrino aperto, prima lo aveva schiaffeggiato e poi aveva colpito con un pugno il retrovisore della vettura che era andato in frantumi. Successivamente si era allontanato, dileguandosi per le vie limitrofe. Al momento dell'intervento, la vittima aveva delle ferite al braccio destro causategli dai frammenti dello specchio andato in frantumi e, quindi, e' stato trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale San Marco. Qualche ora piu' tardi l'autore dell'aggressione e' stato individuato e denunciato in stato di liberta' per i reati di lesioni personali, danneggiamento aggravato ed interruzione di pubblico servizio.