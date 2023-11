Corsi per formare tecnici specializzati alla Ved di Priolo

Nel caso del distretto di Priolo Gargallo (Siracusa), l'indotto coinvolge migliaia di operai tra raffinerie, impianti chimici e numerose realtà strutturate, ed è in costante ricerca di personale formato e qualificato. Tuttavia, la mancanza di profili con competenze adeguate rende molto complesso colmare il divario tra domanda e offerta sul territorio. Da questa esigenza Randstad e Ved, azienda del Gruppo Prestigiacomo leader di mercato nella manutenzione industriale, hanno progettato il primo percorso di formazione ad hoc per creare nuovi addetti al montaggio e manutenzione di impianti industriali, terminato nella giornata di ieri. I 13 partecipanti, selezionati dall'hub della filiale di Siracusa, hanno avuto l'opportunità di frequentare un corso full time di un mese presso le officine Ved di Priolo Gargallo, comprensivo di laboratori pratici, esercitazioni, affiancamento e teoria. Grazie all'esperienza ventennale dei docenti e del personale Ved, gli studenti hanno acquisito tutte le nozioni teoriche e pratiche utili all'ingresso in un mondo del lavoro sempre più specialistico. Nei prossimi giorni Ved procederà ad assumere i primi lavoratori, con l'obiettivo di puntare a percorsi di apprendimento continuo. L'Academy appena conclusasi è stata completamente finanziata da Formatemp.

Di grande importanza per l'industria locale è anche il progetto realizzato con Coemi, anch'essa parte del Gruppo Prestigiacomo, grazie al quale sono state formate 35 persone da impiegare come strumentisti. Si tratta di una professione dedicata all'installazione e/o manutenzione dei sistemi di controllo, nonché della strumentazione di misura e regolazione (come misuratori di pressione, portata, temperatura, livello, analisi, regolatrici di flusso). Il corso per strumentisti ha appena aperto le selezioni per la nuova edizione. Randstad è dunque alla ricerca di figure con diploma di perito elettro - meccanico - chimico, o con qualifica professionale. Al termine del corso, i partecipanti avranno la possibilità di essere inseriti in azienda. Per candidarsi https://shorturl.at/puvwA. ''Randstad, con Ved e Coemi - dichiara Bruno Piccoli area manager Randstad - si impegna ad attivare un processo continuo per la formazione dei talenti locali, all'interno di contesti industriali caratterizzati da grande know-how e professionalità. Attraverso questa collaborazione supportiamo i talenti nell'ottenimento di una preparazione altamente specializzata, dando loro la possibilità di accedere a numerose opportunità nelle aziende attive nel settore petrolchimico e metalmeccanico del siracusano, ad oggi costrette ad assumere profili con preparazione generica ancora da formare''.