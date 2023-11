Nonno e nipote di 11 anni investiti a Siracusa, finiscono in ospedale

Una ragazzina di 11 anni e suo nonno sono stati investiti da una motocicletta mentre camminavano a piedi nel quartiere Epipoli, nella periferia di Siracusa.

I due sono stati soccorsi e trasferiti all'ospedale Umberto.

L'uomo avrebbe riportato lesioni guaribili in pochi giorni mentre la nipote ha ferite più gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Gli agenti della Polizia municipale hanno effettuato i rilievi al Villaggio Miano e sentito il conducente della moto e altri testimoni per chiarire la dinamica dell'incidente.