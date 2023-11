Sanità in Sicilia, commissario Asp di Trapani denuncia pressioni deputati Ars

Pressioni e raccomandazioni da parte dei deputati regionali sulle scelte e sulle prestazioni sanitarie. A denunciarle, secondo quanto riferisce la parlamentare trapanese M5s dell'Ars, Cristina Ciminnisi, il commissario straordinario dell'Azienda sanitaria provinciale di Trapani, Vincenzo Spera. "Non sono sufficienti, pero' - afferma la deputata - uno sfogo pubblico e una denuncia generica, che rischiano di gettare ombre anche su chi esercita il suo mandato con disciplina e onore nell'interesse della collettivita'. Non dimentichi che e' un funzionario pubblico e che, quindi, ha una precisa responsabilita'. Sia conseguente, faccia nomi e cognomi, e racconti nel dettaglio chi, quando e come ha fatto pressioni per assunzioni o raccomandazioni, e lo faccia nelle sedi opportune, davanti ad un magistrato". Parole quelle del manager della sanita', "cristallizzate dalla TV Rmk di Agrigento e cariche di pesanti implicazioni politiche ed etiche - conclude Ciminnisi - che non possono cadere nel vuoto, tanto piu' perche' riferite in particolare a pressioni che Spera avrebbe ricevuto da deputati regionali. Certa politica vuole mettere le mani pure sulle prestazioni sanitarie".