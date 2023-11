Quattro rapine in meno di 4 mesi, scattano due arresti a Palermo

Sarebbero i responsabili di una serie di rapine consumate e tentate messe a segno a Palermo tra il 7 maggio e il 23 agosto 2022. La polizia ha dato esecuzione a un ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 42 anni, V.R., e un ragazzo di 20 anni, R.V., entrambi palermitani. Secondo quanto emerso dalle indagini le rapine consumate o tentate ascrivibili ad entrambi sarebbero 4: tre commesse, in rapida successione e nell'arco di un paio d'ore, il 7 maggio 2022 ai danni di tre esercizi commerciali (due consumate per un bottino di circa 1.200 euro ed una tentata); la quarta risale invece al 17 agosto del 2022 quando i due, in via Mariano Stabile, a bordo di uno scooter, poi risultato rubato, aggredirono un giovane che stava effettuando un'operazione presso uno sportello delle Poste. La rapina non si concretizzò grazie alla pronta reazione della vittima che mise in fuga i due rapinatori. Sarebbero invece ben 27 le rapine, tentate o consumate, contestate al solo R.V. compiute in poco meno di un mese (dal 24 luglio al 23 agosto 2022) e tutte ai danni di giovani, spesso minorenni, minacciati con un coltello o con bottiglie di vetro e costretti a consegnare denaro.