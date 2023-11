L'omicidio Lauriano a Partinico, il pm chiede l'ergastolo per l'imputato

La procura di Palermo ha chiesto la pena dell'ergastolo per Nazareno Raffaele Monte, 75 anni, accusato dell'omicidio aggravato premeditato di Leonardo Lauriano (nella foto), avvenuto a Partinico il 5 novembre del 2021. Raffaele Monte, sulla base delle indagini dei carabinieri, avrebbe ucciso Leonardo Lauriano perché era disperato dai debiti accumulati che gli avevano fatto perdere la propria casa ad un'asta giudiziaria. Poco più di 50 mila euro, la cifra che aveva consentito a una banca di poter acquisire la proprietà della villa in cui abita Monte e di metterla all'asta. Si sono costituite due parti civili. La nipote della vittima, Nicoletta Vella, assistita dall'avvocato Nicola Degaetano, e la sorella Maria Lauriano, assistita dall'avvocato Antonio Ficarra. Il presunto omicida, che venne arrestato pochi giorni dopo il delitto, avrebbe aggredito Lauriano perché infuriato dal fatto che la vittima non voleva prestargli i soldi che gli servivano per evitare che la sua casa finisse all'asta. Lauriano venne trovato morto nel garage di casa sua, ucciso con ben 63 coltellate inferte tra collo e torace. Sempre secondo i carabinieri Monte avrebbe tentato di costruirsi un alibi esibendo degli scontrini di acquisti fatti ad Alcamo, comunque ben due ore dopo il presunto orario dell'omicidio.