Domeniche al Museo: iniziativa dell'Associazione guide turistiche di Ragusa

Il 5 novembre prende avvio il progetto “Domeniche al Museo con AGT Ragusa”. L’iniziativa prevede delle visite guidate a cura dell'Associazione Guide Turistiche della Provincia di Ragusa ed è patrocinata dal Parco Archeologico di Kamarina – Cava Ispica. I tour della prima domenica del mese (da novembre sino a marzo 2024, dalle 10.00 alle 13.00) sono stati ideati per divulgare la conoscenza dei siti archeologici e museali più prestigiosi del territorio ibleo, in concomitanza con l’apertura straordinaria gratuita dei siti archeologici della Provincia di Ragusa, come da disposizioni regionali attuali. Il primo sito proposto sarà il Museo Archeologico Regionale di Kamarina, con le magnifiche esposizioni ed il nuovo percorso museale che conduce ai resti della prestigiosa subcolonia siracusana, Kamarina, una delle città greche più importanti della Sicilia orientale. L'appuntamento è domenica alle ore 10 presso il piazzale antistante il museo. Il percorso guidato, proposto da guide turistiche professioniste, prevede un contributo di € 6 a persona. Per i ragazzi dai 14 ai 18 anni è prevista un ticket di € 3. Per info e prenotazioni (anche tramite WhatsApp): 3322040099.