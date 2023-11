Catania, nei quartieri Borgo e Barriera controlli straordinari della Polizia

La Polizia di Catania ha effettuato una capillare attività di controllo del territorio nei rioni Borgo e Barriera, con il supporto anche di pattuglie della Polizia Locale. Nel corso dei servizi sono stati effettuati numerosi posti di controllo, procedendo all’identificazione di persone e veicoli, ma anche verifiche ad esercizi commerciali, al fine di accertare il rispetto della normativa di settore.

Sono stati, inoltre, predisposti specifici servizi volti a prevenire la consumazione di reati predatori quali furti in abitazione, furti di auto, scippi, rapine e spaccio di sostanze stupefacenti.

Le attività svolte hanno consentito di controllare 110 persone, 32 veicoli, 4 chioschi bar, un’officina meccanica e 32 persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Effettuate verifiche anche in materia di detenzione armi a 32 soggetti residenti nella zona d’intervento.

In via Caronda sono state sanzionate 17 auto parcheggiate sul marciapiede, alcune delle quali in riparazione nei pressi di un’officina meccanica e, qui, lasciate col bagagliaio posteriore aperto, nell’evidente tentativo di ostacolare alla polizia locale la rilevazione della targa con gli strumenti digitali a disposizione delle forze di polizia.

In via Pensavalle è stato sanzionato un uomo per aver lasciato la propria auto, una Peugeot 207, nel bel mezzo della strada, sopra le strisce pedonali, in modo tale da intralciare la circolazione stradale e di impedire, di fatto, ai pedoni la fruizione in sicurezza dell’attraversamento.

Ad attendere l’indisciplinato automobilista gli agenti del Commissariato Borgo Ognina, con i quali l’uomo ha tentato di giustificarsi asserendo di aver “parcheggiato” l’auto in mezzo alla strada per qualche minuto “per prendere un caffè al bar”, aggiungendo di “non aver tempo da perdere con i poliziotti e di dover andare via”.

Esperiti i rituali accertamenti sul trasgressore, gli agenti hanno poi appurato che l’uomo, un pregiudicato di 59 anni, è attualmente sottoposto alla misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova ai servizi sociali e, conseguentemente, è sprovvisto di patente di guida, poiché gli è stata ritirata.

Alla luce di quanto accertato gli è stata, dunque, comminata una sanzione pecuniaria di 5.400 euro circa.

Infine, nel corso di specifici controlli presso le aree limitrofe alle stazioni metropolitane, i poliziotti hanno sanzionato ai sensi dell’art 75 del testo unico sugli stupefacenti due giovani, sorpresi nei pressi della stazione della metropolitana “Milo” con indosso della sostanza stupefacente del tipo marijuana che è stata sottoposta a sequestro.

I due, sono stati, altresì, segnalati alla Prefettura per i conseguenziali provvedimenti, che possono prevedere anche il ritiro della patente di guida e del passaporto.