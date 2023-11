Catania, rumeno ritenuto pericoloso allontanato dall'Italia

Personale della Polizia di Stato della Questura di Catania ha eseguito l’allontanamento dal territorio italiano di un cittadino dell’unione europea ritenuto pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Nel corso dei controlli sul territorio, personale delle volanti è intervenuto in via Di Prima, dove erano stati segnalate persone sospette. Giunti sul posto, gli agenti hanno individuato due cittadini stranieri, uno dei quali a loro già noto per i suoi precedenti per reati contro il patrimonio e, pertanto, li ha fermati.

Gli accertamenti compiuti hanno, così, permesso di verificare che il predetto, un cittadino rumeno di 27 anni, con precedenti per rapina, lesioni e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere, era stato destinatario di provvedimento che gli imponeva di lasciare il territorio nazionale.

Dagli accertamenti eseguiti nell’immediatezza, gli agenti hanno, infatti, verificato che il predetto era stato destinatario di un decreto di allontanamento emesso dal Prefetto di Catania nel 2022, ma non aveva adempiuto all’obbligo impostogli, di lasciare il territorio italiano.

Dagli ulteriori accertamenti compiuti è emerso, altresì, che l’uomo non ha, in Italia, fissa dimora e non ha mai svolto attività lavorativa. Inoltre, egli ha sempre vissuto di espedienti ed è spesso emerso come persona dedita all’abuso di bevande alcoliche.

Sulla base degli elementi raccolti, vista l’inottemperanza al provvedimento di allontanamento disposto dal Prefetto di Catania, al fine di darvi concreta attuazione, il Questore di Catania ha disposto che ad esso fosse data esecuzione, accompagnandolo direttamente alla frontiera con l’impiego della forza pubblica. Pertanto, personale della Questura ha accompagnato il cittadino rumeno all’aeroporto di Roma Fiumicino, dove è stato imbarcato su volo diretto in Romania.