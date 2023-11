Cameriere ucciso a Palermo con 3 colpi di pistola: un proiettile in testa

Si chiama Parla Badreddine Boudjemai il cittadino algerino di 41 anni ucciso stanotte a colpi di pistola in via Roma, pieno centro storico di Palermo. Sposato e padre di due figli, di 5 e 1 anno, l'uomo e' stato ammazzato con tre proiettili, di cui uno alla testa. Secondo una prima ricostruzione stava ritornando a casa dal lavoro quando sarebbe scattata l'esecuzione. A indagare sono i carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Palermo che stanno ascoltando congiunti e familiari. Boidjemai lavorava come cameriere in un ristorante in centro e viveva a Palermo da 13 anni. Non risultano precedenti penali a suo carico. I magistrati che coordinano le indagini - il procuratore Ennio Petrigni e il sostituto Vincenzo Amico - hanno disposto l'autopsia. (