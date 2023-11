Armi e stupefacenti nell'abitazione: 49enne arrestato a Lentini

Continuano le operazioni di polizia giudiziaria condotte dagli uomini del Commissariato di Lentini, finalizzate al contrasto della vendita e del consumo di sostanze stupefacenti e della detenzione illegale di armi e muniozioni.

Nel corso della mattina di ieri, i Poliziotti del Commissariato lentinese hanno arrestato un uomo di 49 anni per possesso ai fini dello spaccio di droga e lo hanno denunciato per detenzione illegale di munizioni.

In specie, gli investigatori del Commissariato, coadiuvati da unità cinofile antidroga e anti esplosivo della Questura di Catania, hanno eseguito una perquisizione domiciliare a casa dell’arrestato che ha consentito di rinvenire numerosi barattoli in plastica e uno in vetro contenenti marijuana per un peso complessivo di 465 grammi, 1 grammo di hashish, 826 grammi di piantine con infiorescenza, coltivate nel cortile dell’abitazione.

L’attività di polizia giudiziaria consentiva, inoltre, di rinvenire 4 cartucce da fucile calibro 22, 1 cartuccia a palla e 3 munizioni a punta calibro 22.

L’arrestato, da ulteriori accertamenti esperiti dagli agenti, risultava destinatario di un provvedimento del Prefetto di Siracusa con il quale veniva disposto il divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente. Il quarantanovenne, dopo le incombenze di legge, è stato condotto in carcere.