Tennis, Spiteri-Pigato: una finale tutta italiana a Solarino nella TopSpin Energy Cup

La TopSpin Energy Cup si concluderà con una finale tutta italiana. L’ottava testa di serie del torneo Dalila Spiteri giocherà contro Lisa Pigato, partita dalle qualificazioni, domenica 5 novembre. Per la tennista di Licata (Ag) la posta in gioco è il quarto titolo ITF in singolare e il primo W25. Anche per Pigato una vittoria a Solarino significherebbe quarto titolo ITF in carriera e il primo W25. Al termine del turno di Semifinali, Spiteri ha avuto la meglio dopo oltre tre ore di gioco sull’inglese Emilie Lindh, sconfitta al tie break 6-7, 7-6, 5-7; Pigato ha invece battuto 6-1, 6-4 la russa Julia Avdeeva, dopo aver eliminato nel derby azzurro dei Quarti la palermitana Pedone. La finale del singolare della TopSpin Energy Cup si giocherà allo Zaiera Tennis Facility alle ore 10.

A Solarino si è giocata oggi, sabato 4 novembre, la finale del doppio Top Spin Energy Cup. La coppia italiana composta da Lisa Pigato e Giorgia Pedone è stata sconfitta dalla statunitense Jessie Aney in coppia con la tedesca Lena Papadakis al tie break, terminati 3-6, 6-3, 6-10.

Nella foto, Pedone e Pigato.