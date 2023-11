Lentini, sorpreso con mezzo chilo di marijuana e una pistola: arrestato

Nel corso della nottata, agenti del Commissariato di Lentini hanno arrestato un altro uomo di 59 anni, trovato in possesso di droga e lo hanno denunciato per possesso di munizioni illegalmente detenute.

In specie, gli investigatori lentinesi hanno effettuato a casa dell’arrestato una perquisizione domiciliare che consentiva di rinvenire 500 grammi di marijuana, suddivisa in dosi pronte per la vendita, 1,60 grammi di cocaina, 39 proiettili cal. 7.65 e vario materiale utilizzato per il confezionamento della droga. Il cinquantanovenne, dopo le incombenze di legge e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, è stato posto ai domiciliari.