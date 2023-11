Ingerenze della politica nella sanità, Italia Viva plaude al commissario di Trapani

"Qualche giorno fa il commissario dell'ASP n.9 di Trapani, Vincenzo Spera, ha dichiarato pubblicamente questo: ''La cosa più difficile che ho incontrato nella gestione dell' Asp è stata dovere convincere i deputati regionali che nei concorsi vincono i migliori. Siamo stanchi delle raccomandazioni''. Italia Viva Sicilia non può che fare un plauso al commissario Spera per avere avuto, senza filtri, il coraggio di esternare la grave piaga che affligge la Sanità siciliana: la lottizzazione della stessa ad opera della politica. Ci auguriamo, anzi siamo certi, che le dichiarazioni di Spera siano state ben apprezzate dal Presidente della Regione Renato Schifani. Vedremo se, quando si degnerà di nominare i direttori generali della Sanità, Spera sarà confermato o depennato. Noi intanto gli diamo un bel 10". Così in un post fb sulla pagina regionale di IV Sicilia.