Comiso. Incendio nella notte in una mansarda: salvi due bambini, un ferito

Quattro persone, due adulti e due bambini, sono rimasti coinvolti nell'incendio divampato la notte scorsa in via Garcia Lorca, a Comiso. Le fiamme, che a quanto pare si sono propagate in maniera accidentale, hanno interessato la mansarda di un palazzo. L’allarme è scattato alle 3,30 del mattino. Uno degli adulti si è subito adoperato per mettere in sicurezza i piccoli mentre l’altro ha cercato, senza successo, di spegnere il rogo. Nel frattempo, sono intervenuti due vicini di casa uno dei quali, per accedere all’abitazione, ha sfondato la porta d’ingresso. L’altro, invece, con l’estintore ha cercato di spegnere l’incendio. Dopo pochi minuti sono intervenuti gli agenti di una Volante della Polizia e i Vigili del fuoco che hanno spento il rogo. E’ arrivata anche l’ambulanza del 118 per trasportare al pronto soccorso dell'ospedale Guzzardi di Vittoria il vicino di casa che aveva sfondato la porta riportando alcune escoriazioni. Illesi i due bambini. Ingenti i danni riportati dalla mansarda.