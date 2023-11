Calcio a 5, serie C2. L'Holimpia Siracusa vince a Villasmundo (7 a 4) ed è sola in testa alla classifica

Villasmundo 4

Holimpia Siracusa 7

Villasmundo: Basso, Carbonaro, Coco, Di Benedetto, Lancia, Latina, Rizza, Sambiase, Scalzo, Scino, Marchese, Centori. All. Passanisi.

Holimpia Siracusa: Sicari, Russo, Carbonaro, Spanò, Peluso, Marchese, Magnano, Bazzano, Mirabella, Gianino, Celano. All. Armenio.

Arbitro: Lombardo di Caltanissetta.

Reti: 12’ pt, 17 st, e 30’ st Spanò (H), 16’ pt Latina (V), 30’ pt e 16’ st Rizza (V), 2’ st Marchese (H), 12’ st Mirabella (H), 14’ st Lancia (V), 15’ st e 23 Celano (H)

Capolista solitaria almeno per una notte. L’Holimpia Siracusa vince a Villasmundo per 7-4 e, in attesa dell’impegno odierno della Jano Trombatore sul campo della Metasport, si porta da sola in vetta alla classifica del girone D del campionato di serie C2 di calcio a 5. Nell’anticipo della sesta giornata, gli aretusei (che hanno conseguito la quinta vittoria) hanno mostrato ancora una volta tanto carattere, riuscendo a venire fuori da momenti difficili della sfida con grande carattere. Tra i protagonisti Spanò, autore di 3 dei 7 gol realizzati dagli ospiti. A sbloccare il risultato è lui al 12’ ma il Villasmundo la ribalta con Latina e Rizza e si va all’intervallo con i padroni di casa avanti di un gol. Veemente la reazione dei biancazzurri, che pareggiano subito con la punizione di Marchese, imprendibile per il portiere di casa. Gianino serve a Mirabella il pallone del 2-3, ma il Villasmundo pareggia subito con Lancia. La gara è intensa e ricca di emozioni. L’Holimpia si riporta avanti con Celano ma si fa sorprendere ancora da Rizza, che segna da fuori area. I ragazzi allenati da Armenio non si scompongono e Spanò li riporta avanti. Il sesto fallo ai danni degli ospiti porta al tiro libero realizzato da Spanò. Poi arriva anche a rete di Celano,

“Una vittoria ottenuta con un po' di fatica e che per questo dà ulteriormente entusiasmo alla squadra – ha detto Giuseppe Spanò – Sono contento per il successo e anche per la prestazione personale. Ho dato il massimo, così come tutti i miei compagni di squadra. Nel primo tempo siamo stati sottotono, ma nella ripresa abbiamo dato l’ennesima dimostrazione di carattere, ribaltando la partita e riuscendo a reagire da grande squadra ad ogni momento di difficoltà. C’è da migliorare qualcosa in difesa, perché c’è stata qualche sbavatura, ma le note positive superano di gran lunga quelle negative”.

“Il mio gol? Forse ci ha aiutato a svoltare”. Così Angelo Marchese, autore della rete del momentaneo 2-2 su calcio piazzato. “Stavamo faticando contro una squadra ben organizzata – prosegue – ma quel gol ci ha ridato carica e entusiasmo. E’ stata una gara combattuta contro una squadra che ha dato il massimo. L’importante era vincere e lo abbiamo fatto. Ora c’è la pausa e poi penseremo alle prossime due partite casalinghe che saranno davvero importanti”.