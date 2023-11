Non accetta la fine del matrimonio e molesta la ex: arrestato a Catania

La Polizia di Catania ha arrestato un uomo di 32 anni per la violazione del divieto di avvicinamento alla ex moglie. Nello scorso mese di agosto l'uomo era stato arrestato da agenti delle volanti per atti persecutori e minacce nei confronti della donna. Non si era rassegnato alla fine del matrimonio e aveva continuato a molestarla. Dopo l'udienza di convalida dell'arresto da parte del Gip per l'uomo era stata applicata la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima, con braccialetto elettronico anti stalking. Nonostante ciò però l'uomo aveva continuato a perseguitare l'ex compagna, è stato individuato grazie alla segnalazione del braccialetto ed è stato arrestato.