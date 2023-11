Pallamano, pausa per il campionato di serie B Drago

Dopo tre giornate è arrivata una pausa come da calendario. Difatti, in questo fine settimana il campionato di serie B Drago di pallamano osserva una sosta, che consente ad alcune squadre di tirare il fiato e fare il primo bilancio in vista di una stagione molto equilibrata ed impegnativa. Per i gialloverdi dello Scicli Social Club è stato un inizio di campionato in chiaroscuro, dove sono emerse tante criticità, ma, anche, delle cose positive, di cui si dovrà puntare se si vorrà disputare un torneo dignitoso. Una sola vittoria su tre gare disputate è un consuntivo decisamente deficitario, se si considera che due sono state giocate in casa, di cui l’ultima persa in modo scriteriato. Ad inizio della settimana si è discusso parecchio con un faccia a faccia, tra dirigenti, allenatore e giocatori ed è emerso il buon senso tra le parti. Gli atleti, tranne qualche assente, si sono allenati con impegno e determinazione, in vista della gara di domenica prossima, fuori casa a Ragusa, con l’Andimoda.

Il coach Giovanni Marino (nella foto) ha affermato: “E’ un momento particolare, è chiaro che dobbiamo trovare tutti insieme una soluzione che ci permetta di divertirci. Dobbiamo mettere il giusto atteggiamento contro chiunque, senza distinzioni di nome o di classifica, consapevoli che è difficile con tutti e se andiamo un po’ sotto il nostro standard diventa ancora più dura. Gli equilibri sono notevoli contro tutte le squadre, quindi, la concentrazione e la cattiveria sportiva devono essere massimali in tutte le partite”.