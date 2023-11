Calcio, il Modica a Gela: il futuro passa da questo match

Arriva il primo vero big match per il Modica Calcio che domenica alle 15.00 sfiderà in trasferta al “Vincenzo Presti” il Città di Gela, formazione che con una sola sconfitta contro il Real Siracusa Belvedere oggi si trova al secondo posto in classifica, ad una sola lunghezza dalla capolista Modica. Questa sfida arriva in un momento particolare per la stagione dei rossoblu di Pitino e Radenza.

Dopo la sconfitta casalinga contro il Santa Croce è infatti vietato sbagliare. Ciò che serve adesso è dimostrare tutte le qualità della rosa modicana su un campo ostico e ricco di insidie come quello gelese e contro una formazione che ha dimostrato di essere pronta ad affrontare gare di vertice.

La gara di domenica è un punto di svolta nella stagione del Modica Calcio e di questo ne è convinto tutto l’ambiente, che ha fame di riscatto e voglia di far ricredere chiunque pensi che la tenuta di questa formazione stia iniziando a vacillare. Quella di Gela sarà una gara dove ogni singola scelta peserà più che in passato, in cui bisognerà essere concentrati anima e corpo sul campo per raggiungere il risultato sperato nell’arco dei 90’. A chiedere un pronto riscatto ai rossoblu sono proprio i vertici societari.