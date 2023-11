Under 17, Atletico Siracusa surclassa Real Pachino: 7 - 0

L’Atletico Siracusa (nella foto) è subito protagonista nel campionato provinciale under 17. Esordio a suon di gol per la squadra allenata da Claudio Sorrenti, che ha battuto 7-0 il Real Pachino nella gara disputata al campo “Tuccitto” (scelto dalla società biancazzurra per i match interni) di Cassibile. E’ stata una partita a senso unico, dominata sin dall’inizio dalla compagine di casa, che ha trovato con facilità il bersaglio. In gol due volte Scavone, e una volta ciascuno Mazzullo, Currieri, Cappuccio, Cester e Vinci. Il risultato la dice lunga sull’andamento di un match in cui nel primo tempo la squadra aretusea ha dominato per poi abbassare un pò la guardia nella ripresa, a risultato abbondantemente acquisito. Sul 4-0 la compagine locale ha gestito le energie, riuscendo comunque a segnare in altre tre occasioni. La parte finale del match è stata utile a Sorrenti per provare e sperimentare nuove soluzioni di gioco per il prosieguo di un torneo in cui l’Atletico Siracusa sarà certamente tra le squadre che lotteranno per la vittoria finale

Domani, per la terza giornata del campionato di Terza Categoria, turno interno per la squadra maggiore che, alle 19, al “Nicola De Simone”, ospiterà il Sortino. L’obiettivo è di conquistare la seconda vittoria interna di fila dopo quella del 22 ottobre contro il Real Pachino.